PASHA Bank продлил срок подписки на IPO

БАКУ /Trend/ - Подписка на первичное публичное предложение (Initial Public Offering – IPO) акций, объявленное PASHA Bank 13 апреля, продлена до 12 июня 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления, Главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

"Процесс IPO акций, объявленный PAŞA Bank 13 апреля, продолжается. 932 926 акций, составляющих 5% капитала банка, размещаются через Бакинскую фондовую биржу по цене 55 манатов каждая. На сегодняшний день у банка насчитывается более 13 тысяч уникальных инвесторов. Учитывая высокий интерес инвесторов, срок подписки продлен до 12 июня 2026 года", - отметил председатель.