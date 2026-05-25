В дни WUF13 медицинская помощь была оказана 52 участникам мероприятия - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В период WUF13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи от участников мероприятия поступили 52 обращения.

Как сообщает Trend со ссылкой на TƏBİB, из лиц, обратившихся к врачам скорой медицинской помощи, работавшим на территории проведения сессии и других выделенных площадках, 10 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения.

Из них 1 человеку оказана медицинская помощь в Клиническом медицинском центре, 1 — в Центральной больнице нефтяников, двоим — в больнице модульного типа Мухаммеди, действующей при Сабунчинском медицинском центре, и шестерым — в "Ени клиника". Остальным обратившимся была оказана медицинская помощь на месте.

В дни мероприятия регистрировались обращения граждан в основном таких стран, как Азербайджан, Кения, Италия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия, Намибия, Эфиопия, Сербия, Зимбабве, Босния и Герцеговина. Обращения были связаны в основном с острыми респираторными заболеваниями, головной болью и артериальной гипертензией.

Напомним, что в связи с мероприятием на различных территориях было выделено 37 автомобилей скорой медицинской помощи, 93 бригады скорой медицинской помощи несли дежурство на территориях проведения мероприятия и в соответствующих выделенных отелях. Отметим, что в дни проведения мероприятия в Главном операционном центре сотрудниками TƏBİB осуществлялась непрерывная координация деятельности бригад скорой медицинской помощи.