Состоялся международный фестиваль, посвященный Дню независимости Азербайджана - 28 Мая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парке перед зданием Исполнительной власти Хатаинского района прошёл IX Международный фестиваль детского и юношеского рисунка, посвященный Дню независимости Азербайджана - 28 Мая. Фестиваль прошел под девизом "Я люблю тебя, Азербайджан!", и был направлен на развитие интереса к национальной культуре среди местных и зарубежных участников, сообщает Trend Life.
В мероприятии приняли участие представители государственных структур, деятели культуры и общественности, художники, а также дети, подростки и молодёжь. На церемонии открытия глава Исполнительной власти Хатаинского района Рагиф Гулиев поприветствовал участников и отметил значимость традиционного проведения фестиваля.
Далее депутаты Милли Меджлиса Вугар Рагимов и Пярвана Велиeва, председатель районной организации партии "Ени Азербайджан" Рамиль Мирзиев, директор Хатаинского центра искусств Захид Авазов и заместитель руководителя Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейнли поделились своими мнениями о фестивале.
Художественная часть мероприятия сопровождалась музыкальными номерами, был представлен мастер-класс художника Мубариза Атакишиева.
По итогам фестиваля были определены победители по возрастным категориям, они были награждены дипломами, подарками и поощрительными призами.
Победители:
8–11 лет
- I место: Мехин Ализаде
- II место: Рагима Мамедли
- III место: Видади Джамалзаде
12–14 лет
- I место: Мехрин Оруджова
- II место: Гюльсум Ибадсой
- III место: Афшин Садыхзаде
15–21 год
- I место: Аян Мамедова
- II место: Фатима Абдуллаева
- III место: Фидан Керимли
Иностранные участники
- I место: Ана-Мария Костенко (Молдова)
- II место: Имге Салар (Турция)
- III место: Навира Арзу Тахир (Пакистан).
Организаторами фестиваля выступили Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная академическая филармония, Государственная картинная галерея Азербайджана, Азербайджанское представительство Международного общества акварели, Детская художественная галерея Хатаи и Центр искусств Хатаи.
Среди партнёров - Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанская государственная телерадиокомпания" и Исполнительная власть Хатаинского района.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
