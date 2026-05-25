В Баку состоится первый Международный музыкальный фестиваль "Мир детей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "Uşaq Dünyası" (Мир детей), который пройдет с 31 мая по 3 июня, является первым международным фестивалем, организованным совместно Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией, сообщили Trend Life ороганизаторы.

Главная цель фестиваля - поддержка и продвижение талантливых детей, предоставление им возможности выступить на большой сцене и реализовать совместные проекты со взрослыми артистами. Фестиваль станет прекрасным мостом творческой преемственности и сохранения художественных традиций между поколениями.

В рамках Международного музыкального фестиваля "Uşaq Dünyası" зрителей ожидают яркие концертные программы, интересные выставки и музыкальные презентации. В фестивальные дни предусмотрены выступления юных талантов, танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов, а также участие детей, нуждающихся в особой заботе.

Организаторы приглашают всех желающих вместе окунуться в атмосферу музыки, искусства и творческой энергии детей.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az

