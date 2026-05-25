Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени народа Казахстана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с Днем независимости.

3a годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене.

Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, укрепления потенциала как региональной державы.

Казахский народ неуклонно следует и поддерживает стратегию вечной дружбы и взаимного уважения, искренне радуется достижениям Азербайджана. Мы придаем исключительно важное значение дальнейшему успешному развитию нашего стратегического партнерства и союзничества.

Убежден, активный и доверительный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать выводу казахско-азербайджанского многогранного сотрудничества на новые высоты во благо коренных интересов наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания!"