  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 25 мая 2026 12:18 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и братский народ Азербайджанской Республики по случаю Дня независимости!

С большим удовлетворением хотелось бы отметить высокий уровень взаимовыгодного туркмено-азербайджанского сотрудничества, успешно сложившегося по различным направлениям. Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо двух братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости