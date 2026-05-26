Таджикистан увеличил внешнеторговый оборот в I квартале 2026 г.

ДУШАНБЕ/ Trend/ - Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана с января по март 2026 года составил 2,67 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного статистического комитета страны, внешнеторговый оборот Таджикистана в марте 2026 года составил 857,2 миллиона долларов, что на 9,2 процента меньше в годовом сравнении.

Экспорт в отчетном месяце составил 168 миллионов долларов, сократившись на 33,3 процента по сравнению с мартом прошлого года. Импорт, в свою очередь, достиг 689,2 миллиона долларов, что на 0,3 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Экспорт за первые три месяца года составил 513,7 миллиона долларов, снизившись на 0,7 процента в годовом выражении, тогда как импорт вырос на 16,6 процента — до 2,16 миллиарда долларов.

Между тем Таджикистан продолжает реализовывать меры, направленные на расширение торговых связей, диверсификацию экспортных рынков и улучшение транспортно-логистической взаимосвязанности в рамках более широкой стратегии экономического развития страны.