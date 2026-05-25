Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".