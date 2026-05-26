Astana AI Film Festival открыл прием заявок для креаторов со всего мира

БАКУ/ Trend/ - В Казахстане стартовал прием заявок на участие в первом международном фестивале кино, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта — Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), передает Trend.

Напомним, главным событием фестиваля станет международный конкурс короткометражных фильмов, созданных с помощью AI-технологий. Общий призовой фонд составит 1 миллион долларов США.

По словам организаторов, для мировых AI-фестивалей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае, однако тогда весь приз получил один победитель. В Казахстане же награды распределят между несколькими авторами.

Старт масштабному проекту дали вчера в Астане. Официальный сайт фестиваля — AAIFF.ai — открыл прием заявок для креаторов со всего мира.

Главная тема конкурсной программы — «Будущее, в котором стоит жить». Участникам предлагают представить собственное видение будущего и показать, каким они видят мир завтрашнего дня с помощью искусственного интеллекта.

По ожиданиям организаторов, на конкурс поступит около трех тысяч заявок из разных стран.

Как рассказал один из организаторов фестиваля Алмас Жали, конкурсная программа включает две секции: основную — с темой сезона «The Future Worth Living In», а также открытую секцию с пятью номинациями — за лучшую режиссуру, визуальный язык, историю, концепцию и персонажа.

"The Future of Worlds Within — будущее, в котором нам хотелось бы жить. Это основная тема нашего конкурса. Под эту задачу креаторы должны начать работу уже с сегодняшнего дня и создавать проекты именно в рамках этой темы. На работу у них есть 2,5 месяца", - отметил автор проекта AAIFF Айзатулла Хуссейн.

Ключевым условием конкурса станет создание фильмов в формате Full AI — когда искусственный интеллект выступает основной технологией производства, а не используется только как вспомогательный инструмент на этапе постобработки.

Для участия необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта.

Отвечая на вопрос, почему организаторы сделали ставку именно на формат Full AI, а не гибридное кино, Айзатулла Хуссейн пояснил, что команда фестиваля сознательно отказалась от смешения традиционных съемок и графики.

По его словам, современное кино уже во многом стало гибридным, поскольку крупные блокбастеры активно используют визуальные эффекты. При этом технологии искусственного интеллекта делают создание фильмов более доступным для авторов, у которых нет профессиональной техники, съемочной команды или больших бюджетов.

Также стоит обратить внимание на то, что основным языком фильма должен быть английский. Если AI-фильм создан на другом языке, к нему необходимо добавить английские субтитры. Кроме того, работы должны соответствовать требованиям по соблюдению авторских прав и не содержать сцен насилия или другого запрещенного контента.

Организаторы подчеркивают, что конкурс открыт для всех желающих. Возрастных и профессиональных ограничений для участников нет. Подать заявку могут как команды, так и индивидуальные авторы. Участие в фестивале бесплатное.

Заявки принимаются через сайт фестиваля AAIFF.ai.

"Работу можно разместить двумя способами: загрузить на YouTube и приложить ссылку либо разместить фильм на облачном сервисе, например Google Drive, и указать ссылку. Все заявки регистрируются в единой базе фестиваля, поэтому авторам не требуется отслеживать статус вручную", - пояснил Айзатулла Хуссейн.

Для роликов, опубликованных на YouTube, обязательным условием является наличие в описании фразы «Special for Astana AI Film Festival», имени и фамилии автора, а также хэштега #SpecialForAAIFF.

Оценивать работы будут международные эксперты, режиссеры, продюсеры и представители creative tech-индустрии. Организаторы также рассматривают возможность использования AI-жюри для предварительной фильтрации и оценки конкурсных работ.

По итогам отбора команда AAIFF и международные эксперты определят 25 лучших работ: 10 — в основной секции и 15 — в открытой.

Фестиваль будет проходить в Астане с 28 сентября по 1 октября 2026 года в рамках Astana Al Week — недели, посвященной искусственному интеллекту.

"Это объединяет AAIFF с крупнейшими технологическими событиями страны и усиливает международный контекст фестиваля", - отметил Алмас Жали.

Прием заявок продлится до 15 августа 2026 года, а показы и церемония награждения победителей пройдут в Астане в рамках Astana Al Week.

Помимо конкурсной программы, организаторы планируют провести мастер-классы, панельные дискуссии, питч-сессии для авторов и продюсеров, а также специальные показы AI-фильмов.

По словам организаторов, фестиваль планируют сделать ежегодным и превратить его в международную площадку для развития AI-кино и цифрового творчества.

"Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор", - отметил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, анонсируя проведение Astana AI Film Festival, отметил, что «это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений».