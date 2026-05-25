Утверждено Соглашение о разработке, проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии

25 мая 2026 17:27 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Утверждено «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о разработке, проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Республике Сербия».

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики должна обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел Азербайджанской Республики — направить правительству Республики Сербия уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Отметим, что соглашение было подписано 15 февраля 2026 года в городе Белград.

