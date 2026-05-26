В Азербайджане выросло производство грузовых автомобилей

БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле текущего года в Азербайджане было произведено 1 546 легковых автомобилей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, этот показатель на 278 единиц, или на 15,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По состоянию на 1 мая текущего года запасы готовых легковых автомобилей в стране составили 375 единиц.

В то же время за отчетный период в стране было произведено 286 грузовых автомобилей, что в 8,7 раза (или на 253 единицы) больше, чем в январе–апреле 2025 года. Запасы готовых грузовых автомобилей на 1 мая составили 23 единицы.

Кроме того, за первые четыре месяца года в Азербайджане было произведено 153 автобуса, что в 4,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Запасы готовых автобусов составили 34 единицы.

Отметим, что в январе–апреле 2026 года в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов было выпущено продукции на сумму 168,4 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло в 2,8 раза, а производство машин и оборудования снизилось на 74,5 процента.