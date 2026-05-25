  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)

Политика Материалы 25 мая 2026 12:10 (UTC +04:00)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева совершила поездку в Масаллинский район.

Как сообщает Trend, в ходе поездки Лейла Алиева посетила один из исторических и религиозно-культурных памятников района –Джума мечеть, где обстоятельно ознакомилась с историей и архитектурными особенностями мечети.

Было отмечено, что Джума-мечеть, расположенная в центре города Масаллы, была построена в 1846 году при финансовой поддержке жителей города и местных благотворителей. В годы независимости мечеть была отреставрирована и вновь начала функционировать как храм. Мечеть, капитально отремонтированная государством в последующие годы, в 2001 году была включена в список недвижимых исторических и культурных памятников местного значения.

В заключение Лейле Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости