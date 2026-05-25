В 2025 г. объем производства в агросекторе составил 14 млрд манатов - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году общий объем производства продукции в аграрном секторе составил 14 миллиардов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном вопросам сельского хозяйства.

Министр подчеркнул, что объем производства распределился между двумя сферами — животноводством и растениеводством — практически поровну. «В целом значительную долю в аграрном секторе занимают производство плодоовощной продукции, зерновых и бобовых культур, картофеля, а также молока, говядины, мяса птицы, баранины, яиц. Производство плодоовощной продукции выгодно как с точки зрения увеличения занятости и создания добавленной стоимости в аграрном производстве, так и с точки зрения повышения экспортного потенциала.

Что касается производства зерновых и бобовых культур, то, хотя его экономическая эффективность в целом ниже по сравнению с другими видами растениеводческой продукции, оно крайне важно с точки зрения продовольственной безопасности, и поэтому останется для нас одним из приоритетных направлений. Доля производства молока и мяса в аграрном секторе весьма высока. Это также даёт нам основание уделить особое внимание приоритетным направлениям развития животноводства в новой Государственной программе.», — отметил М.Мамедов.