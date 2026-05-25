Президент Сенегала направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Сенегал Бассиру Диомайе Файе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Желаю Вам и дружественному народу Азербайджана постоянного благополучия и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю готовность работать вместе с Вами во имя укрепления дружественных отношений между нашими странами".