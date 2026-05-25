PASHA Bank объявил о результатах, достигнутых в сфере цифровых продуктов и платежных решений

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank демонстрирует высокие достижения в области цифровых продуктов и платежных решений.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления, главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

По его словам, в рамках B2B и трансформации цифровых услуг банка срок процесса открытия счета сокращен с 4–5 рабочих дней до 1–2 минут.

Джавид Гулиев отметил, что в сегменте эквайринга также достигнут значительный прогресс. Так, срок предоставления терминала сокращен с 12 дней до 6 дней. Одновременно с этим на рынок были выведены сервис POS Cashout, Dynamic Currency Conversion (DCC) и POS-платежные решения на основе токенов UnionPay.

Отмечено, что благодаря новым решениям и улучшению сервисов гибкий срок онбординга для POS-заявок сокращен с 3 дней до 10 минут.

Глава банка подчеркнул, что портфель в направлении финансирования цепочек поставок (Supply Chain Finance) вырос в 3 раза и демонстрирует значительное развитие по сравнению с ближайшими конкурентами на рынке.

Кроме того, срок получения средств клиентами (time-to-cash) по финансированию дистрибьюторских цепочек (Distribution Chain Finance) сокращен в 10 раз.

Джавид Гулиев отметил, что после внедрения функции Fast Payment активная мобильная пользовательская база банка превысила 7 300 человек.

Он добавил, что индекс удовлетворенности клиентов (CSI) составил 97,5%, что свидетельствует о высоком качестве обслуживания в банке.