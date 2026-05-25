Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Президент, дорогой Брат,

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и дорогой азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.

Мы испытываем чувство большой гордости в связи с неуклонным усилением родного Азербайджана, ростом его авторитета в регионе и международном масштабе благодаря умелому лидерству и дальновидной политике Вашего превосходительства.

Прочные узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, черпающие свою силу в истории, с каждым днем укрепляются на основе принципа «Одна нация, два государства», унаследованного нами от Общенационального лидера Гейдара Алиева. Турция продолжит развивать тесное сотрудничество и солидарность с братским Азербайджаном во всех сферах на основе наших прочных связей.

Верю, что наша крепкая солидарность, сотрудничество и совместные проекты будут и дальше способствовать благополучию двух народов, а также миру, стабильности и развитию в нашем регионе. Также приятно видеть положительное влияние и вклад духа братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном в развитие нашего сотрудничества и единства во всем тюркском мире, особенно под эгидой Организации тюркских государств.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, выражаю наилучшие пожелания неизменного благополучия и прогресса братскому народу Азербайджана, еще раз сердечно поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости".