АСТАНА /Trend/ - Япония и Казахстан расширят сотрудничество по вопросам Каспия.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

Совместный проект стоимостью 3 миллиона долларов США запускают Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и правительство Японии.

Проект будет реализовываться совместно с министерством экологии и природных ресурсов и министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Проект также направлен на повышение экологической устойчивости и поддерживает развитие устойчивого управления водными ресурсами в важном транспортном и экологическом коридоре, связывающем Центральную Азию и Кавказ. Он соответствует инициативе правительства Японии по поддержке Транскаспийского международного транспортного маршрута, которая была озвучена в рамках Диалога и Саммита «Центральная Азия + Япония» в декабре прошлого года.

«Вопрос изменения уровня Каспийского моря сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов для всего Каспийского региона. Продолжающееся снижение уровня моря оказывает комплексное воздействие на экосистему, биоразнообразие, водные ресурсы, экономическую деятельность и благополучие населения прикаспийских территорий», — отметил Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана.

В минэкологии отметили, что проект поможет усилить сотрудничество между прикаспийскими государствами в вопросах управления водными ресурсами и совместного реагирования на снижение уровня воды.

В центре внимания — обмен экологическими данными, координация действий и развитие мониторинга, особенно в наиболее уязвимой северной части Каспия и в районах речных притоков.

Сейчас при поддержке правительства Японии ПРООН в Казахстане реализует три проекта по укреплению безопасности гидротехнических сооружений, повышению устойчивости городов к бедствиям и изменению климата, а также развитию готовности к чрезвычайным ситуациям в Центральной Азии. Новый проект станет четвертой совместной инициативой в рамках этого партнерства и дополнительно укрепит сотрудничество в области снижения рисков бедствий и климатической устойчивости.