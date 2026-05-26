Обнародован объем производства сжиженных газов в Азербайджане

26 мая 2026 07:56 (UTC +04:00)
Фото: Fidtech Global
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе–апреле текущего года в Азербайджане было произведено 62,2 тысячи тонн сжиженных газов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, этот показатель на 9,7 тысячи тонн, или на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 мая текущего года запасы готовой продукции составили 2,5 тысячи тонн.

Отметим, что за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 миллиард 950,3 миллиона манатов, что на 0,3 процента больше по сравнению с январем–апрелем прошлого года.

