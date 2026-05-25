В Англии представлено нонконформистское искусство в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова выступила на международной конференции SAVA в Центре изобразительных искусств Сейнсбери Университета Восточной Англии. Мероприятие было посвящено теме "Solidarity with Nature: Envisioning the Ecological Heritage of World Socialism" (Солидарность с природой: переосмысление экологического наследия мирового социализма). В рамках мероприятия она представила доклад "Azərbaycanda nonkonformist incəsənət və son sosializm dövrünün ekoloji tənqidi" (Нонконформистское искусство в Азербайджане и экологическая критика позднего социализма), сообщили Trend Life в пресс-службе Музея.

Участники конференции обсудили экологическое наследие социализма сквозь призму культуры, искусства и альтернативных идей. Также затронули историю экодвижений с 1960-х годов, актуальные инициативы по охране окружающей среды и тому, какую роль во всех этих процессах играло искусство.

Доклад был посвящен влиянию промышленного сектора и нефтяного бума на искусство Азербайджана советского периода, а также тому, как техногенный ландшафт Абшерона побудил художников по-новому взглянуть на мир, сформировав у них особое философское и экологическое мышление. На примере полотен Джавада и Тофика Джавадовых, Расима Бабаева, Ашрафа Мурада и Горхмаза Эфендиева было проанализировано, как в живописи переплетались образы природы, человека и индустриальной среды.

Особо в докладе было подчеркнуто важное значение постоянной экспозиции "Altmışıncılar nəsli: konformizmdən kənar Azərbaycan incəsənəti" (Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма), представленной в Национальном музее искусств в Азербайджана, в которой системно и в соответствии с современными музейными стандартами представлено широкой публике это многогранное художественное наследие.

Доклад привлек большое внимание участников конференции, после чего состоялся содержательный обмен мнениями.

