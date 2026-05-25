Президент Румынии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

25 мая 2026 23:31 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Никушор Дан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам искренние поздравления, Вашему народу – пожелания процветания и благополучия.

Тесные и прочные отношения между нашими государствами основаны на стратегических интересах. Азербайджан является для Румынии добрым другом и надежным партнером в регионе Южного Кавказа.

Приветствую неустанные усилия Вашего превосходительства по установлению на Южном Кавказе устойчивого мира, позволяющего использовать большой потенциал региона.

Румыния и впредь будет предпринимать усилия для оказания поддержки поступательному развитию диалога между Азербайджанской Республики и Европейским Союзом.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Румынию с визитом в целях дальнейшего углубления стратегического партнерства между нашими странами в сферах, представляющих взаимный интерес.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

