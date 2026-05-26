Стратегия «Узбекистан-2030»: как страна перестраивает экономику через реформы и глобальные инвестиции

БАКУ /Trend/ - Экономика Узбекистана сохраняет одни из самых высоких темпов роста в Центральной Азии уже не только на старте 2026 года, но и по итогам первых пяти месяцев. На фоне продолжающихся рыночных реформ, масштабного притока иностранных инвестиций и расширения экспортных направлений страна постепенно меняет структуру своей экономики — от сырьевой модели к более диверсифицированной промышленной и технологической системе.

За первые месяцы 2026 года власти объявили о запуске сразу нескольких крупных проектов в энергетике, транспорте и промышленности. В стране ускорилось строительство солнечных и ветровых электростанций при участии инвесторов из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Одновременно продолжилась модернизация железнодорожной инфраструктуры и логистических коридоров, связывающих Узбекистан с рынками Ближнего Востока, Южной Азии и Европы. Отмечается, что именно развитие транспортной и энергетической инфраструктуры становится одной из ключевых основ долгосрочного роста.

По оценкам международных финансовых организаций, в 2026 году рост ВВП Узбекистана может составить около 7%, что позволит стране сохранить статус одной из самых быстрорастущих экономик региона. Рост обеспечивается сразу несколькими секторами — промышленностью, строительством, сферой услуг, внутренним потреблением и экспортом.

Особую роль продолжает играть инвестиционная политика. Власти Узбекистана заявили о намерении привлечь свыше 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение года. Средства направляются в энергетику, добывающий сектор, металлургию, химическую промышленность, транспорт и цифровые технологии. За последние месяцы были подписаны новые соглашения с инвесторами из стран Персидского залива, Южной Кореи, Китая и Европы, включая проекты по строительству индустриальных зон, перерабатывающих предприятий и объектов «зелёной» энергетики.

Одним из наиболее заметных экономических событий начала 2026 года стало ускорение реформ в энергетическом секторе. После нескольких лет сезонных перебоев с электроэнергией власти сделали ставку на быстрое расширение генерирующих мощностей. В стране продолжается строительство новых солнечных и ветровых станций, а также модернизация существующей энергетической системы. Правительство рассматривает энергетическую стабильность как необходимое условие для дальнейшего промышленного роста и привлечения иностранных компаний.

Параллельно продолжается расширение экспортного потенциала страны. В 2025 году экспорт Узбекистана вырос более чем на 20%, и эта тенденция сохраняется в 2026-м. Основными драйверами остаются золото, автомобили, текстиль, химическая продукция, продовольствие и услуги IT-сектора. Власти также активно работают над расширением географии поставок, усиливая торговые связи со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европейского союза.

Автомобильная промышленность остаётся одним из символов индустриального роста Узбекистана. После высоких производственных показателей 2025 года отрасль продолжила наращивать объёмы выпуска в начале 2026-го. Государство одновременно стимулирует локализацию производства комплектующих и развитие экспортных поставок автомобилей на внешние рынки. Экономическая динамика указывает на то, что именно развитие перерабатывающей промышленности позволяет стране постепенно снижать зависимость от сырьевого экспорта.

Быстро растёт и IT-сектор, который власти рассматривают как одно из стратегических направлений экономики будущего. За последние годы в стране появились новые технопарки, программы поддержки стартапов и налоговые льготы для технологических компаний. В 2026 году экспорт IT-услуг продолжил увеличиваться, а на рынок Узбекистана вышли новые иностранные компании в сфере аутсорсинга и цифровых сервисов. Правительство стремится превратить страну в один из региональных центров цифровой экономики Центральной Азии.

Дополнительным фактором устойчивости экономики остаются денежные переводы трудовых мигрантов. Несмотря на нестабильность внешних рынков и колебания российской экономики, переводы из России продолжают поддерживать внутреннее потребление, доходы населения и стабильность валютного рынка. Для многих семей именно эти средства остаются важной частью бюджета, особенно в регионах страны.

При этом быстрый рост создаёт и ряд рисков. Инфляция по-прежнему оказывает давление на стоимость продовольствия, коммунальных услуг и энергоносителей. Международные аналитики также обращают внимание на рост внешнего долга, который увеличивается на фоне масштабных инфраструктурных проектов и активного привлечения иностранных кредитов. Дополнительными вызовами остаются нестабильность мировых сырьевых рынков, замедление экономик ключевых торговых партнёров и возможное снижение внешнего спроса.

Тем не менее интерес инвесторов к Узбекистану остаётся высоким благодаря продолжающимся реформам и стратегии «Узбекистан-2030». Программа предусматривает приватизацию государственных активов, развитие частного сектора, модернизацию инфраструктуры, либерализацию экономики и более глубокую интеграцию страны в мировую торговую систему.

На фоне этих процессов Узбекистан постепенно укрепляет позиции в качестве одного из главных экономических центров Центральной Азии. Если текущие темпы реформ и инвестиций сохранятся, страна сможет не только поддерживать высокий рост в ближайшие годы, но и ускорить переход к более современной и диверсифицированной модели экономики.