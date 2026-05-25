Yelo Bank продлевает регистрацию на программу стажировки «Summer Challenge 2026»!

Программа стажировки «Summer Challenge 2026», объявленная Yelo Bank для динамичных молодых людей, стремящихся построить успешную карьеру, с первых дней вызвала огромный интерес со стороны студентов и выпускников. Учитывая многочисленные обращения и высокую активность молодежи, Банк принял решение продлить период регистрации. Таким образом, молодые люди, желающие присоединиться к проекту, могут подать заявку до 31 мая 2026 года.



Напомним, что эта 3-месячная программа дает молодым талантам возможность получить реальный опыт работы в современной банковской среде, поучиться у профессиональных менторов и, самое главное, продолжить свой карьерный путь в качестве полноправного члена команды Yelo. Участники, в зависимости от своих навыков и способностей, пройдут стажировку в таких сферах, как Управление человеческими ресурсами, Продажи, Финансы и бухгалтерия, Программирование, Информационные технологии, Управление брендом и филиальная сеть Банка.



Для участия в программе кандидатам необходимо записать 60-90-секундное мотивационное видео с ответами на 3 коротких вопроса и заполнить регистрационную форму. При отборе предпочтение будет отдаваться искренним кандидатам с творческим подходом к выполнению задания.



Крайний срок для того, чтобы не упустить этот яркий старт от Yelo Bank и присоединиться к семье Summer Challenge — 31 мая. Самое время подать заявку: https://ylb.az/summerch2026.



