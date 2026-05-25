Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.
Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю и передаю наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника – Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".