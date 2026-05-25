Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании

25 мая 2026 11:21 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю и передаю наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника – Дня независимости Иорданского Хашимитского Королевства.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".

