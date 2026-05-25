Президент Эстонии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Эстонской Республики Алар Карис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу Вас принять мои искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны.

В сегодняшних сложных глобальных условиях тесное сотрудничество в рамках многосторонних платформ, особенно в рамках Организации Объединенных Наций, приобретает как никогда большое значение. Действуя сообща, мы сможем лучше защитить принципы Устава ООН и внести вклад в построение более безопасного, справедливого и устойчивого мира.

В этой связи я с удовлетворением приветствую устойчивый прогресс, наблюдаемый в наших двусторонних отношениях, и надеюсь, что в предстоящие годы партнерство между нашими странами еще больше укрепится.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".