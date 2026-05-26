Этот год открывает новые возможности для укрепления дружбы между США и Грузией - Марко Рубио

БАКУ/Trend/ - В этом году открываются новые возможности для укрепления дружбы между США и Грузией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио по случаю национального праздника Грузии.

"Этот год открывает новые возможности для укрепления дружбы между американским и грузинским народами ,а также для укрепления безопасности и процветания наших государств. Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем грузинский народ в его стремлении к долгосрочной безопасности, свободе и независимости. США привержены партнерству, соответствующему стремлению Грузии к безопасному и процветающему будущему", - отметил он.