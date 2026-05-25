АЖД напомнили пассажирам поезда Баку - Тбилиси о правилах посадки

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 23:10 отправится в первый рейс поезд Баку – Тбилиси. В целях обеспечения комфортной и беспроблемной поездки пассажиров были объявлены важные требования к документам.

Как сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», при посадке в поезд, помимо билета, необходимо предъявить ряд документов. В частности, пассажиры должны предоставить оригинал заграничного паспорта. При этом цифровая версия паспорта, полученная через платформу «mygov», действительной не считается.

Также обязательно наличие туристической страховки в соответствии с требованиями грузинской стороны. Пассажиры, путешествующие с детьми младше 5 лет, должны предъявить бесплатный билет, оформленный на имя ребенка.

Согласно правилам, если ребенок путешествует с одним из родителей, требуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Если ребенок едет без родителей в сопровождении другого взрослого, необходимо нотариально заверенное согласие от обоих родителей.

Пассажирам рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы для быстрого и комфортного прохождения посадки.