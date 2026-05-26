Азербайджан и Россия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - 25 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Москве Рахманом Мустафаевым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. «Сверены часы» относительно предстоящих контактов высокого уровня. Подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объёме культурно-гуманитарных связей.

Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в сообщении ведомства.