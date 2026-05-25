Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из редких стран в мире, которая применяет широкомасштабные и многообразные механизмы субсидирования

БАКУ /Trend/ - Субсидии имеют большое значение для развития сельского хозяйства. Азербайджан является одной из редких стран в мире, которая применяет широкомасштабные и многообразные механизмы субсидирования.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Предоставляются различные льготы, в том числе льготы на удобрения, топливо. Могу сказать, что такая практика также применяется в немногих странах в мире», - отметил глава государства.