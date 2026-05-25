Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления по случаю святого праздника Курбан Айт и Дня независимости Азербайджанской Республики!

Символично, что в этом году Курбан Айт совпадает с государственным праздником. Пусть этот великий праздник всех мусульман, полный милосердия, приведет человечество к высоким духовным ценностям и продолжит получать благодарность и милость Всевышнего.

Я выражаю самые теплые пожелания братскому народу Азербайджана в дальнейшем стремительном развитии и процветании, а также в достижении благородных целей под Вашим руководством.

Я надеюсь, что взаимное уважение, которое мы с Вами установили, сохранится на долгие годы.

По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов, народу Азербайджана – мира и процветания".