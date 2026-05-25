Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство господин Президент.
Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
Вновь подтверждаю решимость продолжать деятельность во имя дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.
Выражаю Вам высочайшее уважение и почтение".