  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 25 мая 2026 20:34 (UTC +04:00)
Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: Пресс-служба Президента Кубы
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Вновь подтверждаю решимость продолжать деятельность во имя дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Выражаю Вам высочайшее уважение и почтение".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости