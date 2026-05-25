Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

С удовольствием от имени таджикского народа и от себя лично направляю Вам и всему дружественному народу Азербайджанской Республики наши сердечные поздравления по случаю празднования Национального праздника страны.

Мы искренне радуемся достижениям своего надежного партнера в социально-экономическом развитии и укреплении авторитета на международной арене.

Отрадно отметить и то, что отношения стратегического партнерства между нашими странами, основанные на прочных исторических традициях дружбы и взаимопонимания, имеют тенденцию неуклонного развития.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять созидательное сотрудничество и сможем обеспечить дальнейшее динамичное развитие нашего многопланового взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов двух стран.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и дальнейших успехов, а братскому народу дружественного Азербайджана – мирного неба, благополучия и устойчивого прогресса".