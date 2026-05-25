В Иране на газоперерабатывающем заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

Общество Материалы 25 мая 2026 14:07 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на 6-м газоперерабатывающем заводе компании «Южный Парс» в Иране произошел взрыв.

По данным Trend, об этом заявил официальный представитель иранской газовой компании «Южный Парс» Ибрагим Аббаси в интервью местным СМИ.

По его словам, взрыв произошел во время восстановительных работ на 6-м перерабатывающем заводе, который пострадал в ходе военных воздушных атак США и Израиля против Ирана. В результате пострадали три сотрудника компании, проводившие ремонтные работы.

Аббаси сообщил, что раненые были немедленно доставлены в больницу. На место происшествия были привлечены пожарные и спасатели, пожар потушен.

Причина происшествия расследуется.

