Официальный курс азербайджанского маната на 26 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9770 маната, 1 турецкая лира - 0,0370 маната, а 100 российских рублей - 2,3795 маната.
Код Курс
USD 1,7
EUR 1,977
AUD 1,2174
BYN 0,6056
AED 0,4628
KRW 0,1128
CZK 0,0815
CNY 0,2505
DKK 0,2646
GEL 0,6375
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2917
SEK 0,1827
CHF 2,1696
ILS 0,5902
CAD 1,2309
KWD 5,4931
KZT 0,3597
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5539
MDL 0,098
NOK 0,1837
UZS 0,0141
PKR 0,61
PLN 0,467
RON 0,3775
RUB 2,3795
RSD 0,0168
SGD 1,3307
SAR 0,453
xdr 2,3229
TRY 0,037
TMT 0,4857
UAH 0,0384
JPY 1,0691
NZD 0,9944