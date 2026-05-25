Губернатор Астраханской области поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

25 мая 2026 23:14 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики!

Этот праздник является символом национального единства, суверенитета и поступательного развития Азербайджанской Республики. Он отражает уважение к государственным традициям и стремление к укреплению стабильности и процветанию.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства".

