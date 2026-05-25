Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности между Азербайджаном и Сербией

25 мая 2026 17:29 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление Правительству Республики Сербия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Отметим, что соглашение было подписано 15 февраля 2026 года в Белграде.

