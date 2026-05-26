ЦБА объявил новый этап приема заявок в рамках специального регуляторного режима

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил о новом периоде подачи заявок в рамках специального регуляторного режима.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, в рамках «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» Центральный банк Азербайджана продолжает деятельность по стимулированию инноваций в финансовом секторе, развитию цифровых финансовых услуг и внедрению новых технологий. Отмечается, что применяемый в этом направлении специальный режим регулирования позволяет проводить апробацию инновационных финансовых продуктов в ограниченных рамках и под надзором ЦБА.

Согласно информации, прием заявок на следующий этап тестирования инновационных финансовых решений в рамках специального режима регулирования начнется 25 июня 2026 года, и процесс приема продлится до 25 августа 2026 года.

Также сообщается, что тестирование инновационных финансовых продуктов, соответствующих критериям специального регуляторного режима, будет осуществляться на основании договора, заключаемого с Центральным банком.

Отметим, что в настоящее время продолжается реализация пилотных проектов по инновационным продуктам, отобранным в предыдущие периоды приема заявок в рамках специального режима регулирования. Указанные проекты охватывают инновационные финансовые решения, связанные с платежными услугами, рынками капитала и виртуальными активами.

Лица, желающие участвовать в специальном режиме регулирования, могут представить в ЦБА документы и информацию, предусмотренные пунктом 4.2 «Правил применения специального режима регулирования», после начала приема заявок через специальную веб-страницу sandbox.cbar.az.