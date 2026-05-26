Обнародован потенциал выработки электроэнергии солнечными электростанциями Ирана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 апреля потенциал выработки электроэнергии солнечными электростанциями Ирана составил 4,07 тысячи мегаватт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по возобновляемой энергетике и энергоэффективности Ирана.

Согласно информации, на указанную дату потенциал выработки электроэнергии солнечными электростанциями Ирана составил 7,13 тысячи гигаватт.

Отмечается, что 88,4% общего потенциала выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Иране приходится на солнечные электростанции.

Добавим, что по состоянию на 20 апреля общий потенциал выработки электроэнергии из возобновляемых источников в Иране составил 4,6 тысячи мегаватт, а годовая выработка — 8,84 тысячи гигаватт-часов.

Благодаря выработке электроэнергии в указанном объёме удалось сэкономить 2,3 миллиарда кубометров природного газа и 15,5 миллиона кубометров воды.

Производство электроэнергии в указанном объёме позволило предотвратить выброс в окружающую среду 4,42 миллиона тонн CO2 и обеспечить электричеством 2,8 миллиона семей.