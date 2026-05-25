Губернатор Астраханской области направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите уверения в весьма глубоком к Вам почтении и поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики!

Этот праздник является символом национального единства, суверенитета и поступательного развития Азербайджанской Республики. Он отражает уважение к государственным традициям и стремление к укреплению стабильности и процветанию.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия.

Высоко ценю дружественные связи, сложившиеся между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, и благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом.

B этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства".