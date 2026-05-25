Тело консула, скончавшегося в Тебризе, доставлено в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Тело консула Азербайджана Рамиля Имранова, скончавшегося в результате дорожно-транспортного происшествия в Тебризе, доставлено в Азербайджан.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде.

«Дипломат будет похоронен сегодня в Гёйчае», — сказал он.

Отметим, что консул Генерального консульства Азербайджана в иранском городе Тебриз Рамиль Рза оглу Имранов погиб в ДТП в управляемом им автомобиле на автомагистрали Джульфа–Тебриз близ города Маранд.