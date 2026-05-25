Поезд Баку–Тбилиси–Баку отправился в первый рейс (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» возобновило пассажирские перевозки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщает Trend, первый поезд отправился с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 23:10.

На данном маршруте будут курсировать современные поезда, состоящие из спальных вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Пассажирам будут предоставляться услуги классов комфорт, комфорт+ и люкс.

В поездах нового поколения обеспечены более высокий уровень комфорта, современный интерьер, возможности индивидуального обслуживания и условия для путешествий, соответствующие международным стандартам.

Поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24. Из этого времени 1 час предусмотрен для погранично-таможенного контроля на границе Азербайджана и 1 час — на границе Грузии.

Поезда Баку–Тбилиси–Баку будут останавливаться на территории Азербайджана на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Биляджары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк Кясик, а на территории Грузии — на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.