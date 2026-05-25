Хор, мугам и мировая классика: концерт в Баку, который объединил эпохи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 мая на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках XIII Всемирного форума городов состоялась великолепная концертная программа Государственной хоровой капеллы под руководством главного хормейстера, народной артистки Гюльбаджи Имановой, сообщили Trend Life пресс-службе филармонии.

Концертная программа отличалась богатым репертуаром, объединившим азербайджанскую национальную музыку и мировую вокальную классику. Программа началась с фрагментов мугама "Раст" и народных песен, а затем продолжилась произведениями азербайджанских композиторов - Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова, Рамиза Мустафаева и Эльзы Ибрагимовой. Также прозвучали произведения Руджеро Леонкавалло и Шарля Гуно.

Наряду с хоровыми номерами, программу украсили выступления солистов. В концерте приняли участие Интигам Аллахвердиев, Мехсети Джаббарова, Нармин Абдуллаева, заслуженный артист Турал Агасиев и Севда Гусейнова, Гюнель Асадова, Талыб Искендерли, Эмин Мамедов, Исмаил Асадлы, Лейла Асланова, Адиль Бахышлы, Камилла Иманова, Нигяр Аскерова и Лейла Ибрагимова. Концертмейстеры - Раджаб Зейналов, Светлана Ахмедова, Тофиг Шихиев, Мехин Залиева, Эльвин Алиев и Дилара Керимова. Также в программе приняли участие Сеймур Мурсалов (тар), Фариз Гусейнов (кяманча) и Джафар Гасанов (нагара).

Этот концерт вновь продемонстрировал богатые традиции азербайджанского хорового искусства и высокий уровень современного исполнительского мастерства, достойно представив культуру Азербайджана в рамках международного мероприятия.

