Закрой глаза и слушай - вирусный успех азербайджанской "музыки тишины" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пианист, композитор и аранжировщик Расим Аскеров покоряет соцсети: его музыкальная композиция "Hekayə" (История), созданная в 2025 году, в 2026-м стремительно стала вирусной, сообщает Trend Life.

Произведение, которое сам автор называет одним из самых личных в своём творчестве, уже собрало десятки тысяч прослушиваний и активно распространяется в соцсетях. Пользователи делятся композицией, называя её "музыкой тишины", способной остановить время и пробудить самые глубокие эмоции.

"История" - это не просто мелодия для фортепиано, а искренний разговор без слов. Каждая нота здесь звучит как воспоминание, каждая пауза - как дыхание души. Перед слушателем словно оживает собственная история - светлая, грустная, трогательная, но всегда настоящая.

Особую атмосферу произведению придаёт то, что композицию Расим Аскеров исполнил лично, вложив в неё всю глубину своих чувств и переживаний.

Закройте глаза, включите звук и послушайте эту историю…

