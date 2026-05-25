Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Латвии

25 мая 2026 17:31 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Латвийской Республики.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики — направить правительству Латвийской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Отметим, что Соглашение было подписано 22 апреля 2026 года в городе Баку.

