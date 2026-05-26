Назван потенциал производства электроэнергии ветровыми электростанциями Ирана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 апреля потенциал производства электроэнергии ветровыми электростанциями (ВЭС) в Иране составил примерно 372 мегаватта.

Как сообщает Trend со ссылкой на Организацию по возобновляемой энергетике и энергоэффективности Ирана, на указанную дату выработка электроэнергии ВЭС страны достигла 1,14 тысячи гигаватт-часов.

Отмечается, что на долю ВЭС приходится 8,1% от общего потенциала генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников в Иране.

Добавим, что по состоянию на 20 апреля общий потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране составил 4,6 тысячи мегаватт, а годовая выработка — 8,84 тысячи гигаватт-часов.

Благодаря указанному объёму генерации электроэнергии удалось сэкономить 2,3 миллиарда кубометров природного газа и 15,5 миллиона кубометров воды.

Кроме того, выработка электроэнергии в указанном объёме позволила предотвратить выброс в окружающую среду 4,42 миллиона тонн CO₂ и обеспечить электричеством 2,8 миллиона семей.