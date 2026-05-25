БАКУ /Trend/ - Мохаммад-Багер Галибаф вновь избран спикером парламента Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, на состоявшемся сегодня голосовании в парламенте Галибаф большинством голосов был избран спикером парламента 12-го созыва в третий раз подряд.

В голосовании приняли участие более 270 депутатов. Всего парламент Ирана насчитывает 285 депутатов.

Добавим, что Мохаммад-Багер Галибаф также четырежды подряд избирался спикером парламента 11-го созыва.

Отметим, что в Иране спикер парламента, члены президиума и различных парламентских комитетов ежегодно избираются депутатами в конце мая.

Напомним, что на переговорах между Ираном и США иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.