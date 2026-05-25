Президент Ильхам Алиев: Такого дождя в мае, во всяком случае, в Баку, я не припоминаю



БАКУ /Trend/ -Такого дождя в мае, во всяком случае, в Баку, я не припоминаю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Могу сказать следующее о некоторых уже отмеченных задачах, связанных с продовольственной безопасностью. Здесь играют роль не только войны и сбои в транспортных цепочках, но и изменение климата. Все это наблюдаем и мы. Такого дождя в мае, во всяком случае, в Баку, я не припоминаю. Люди старше меня, наверное, тоже не помнят. Это уже, к сожалению, порой приводит к негативным последствиям. Но с другой стороны, это также значительно увеличивает наши водные ресурсы, и вода, накопленная сегодня в водохранилищах, позволит нам избежать проблем с водоснабжением сельского хозяйства в этом году», - сказал глава государства.