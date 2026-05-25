Президент Ильхам Алиев: В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет

БАКУ /Trend/ - В последнее время динамика в сельскохозяйственном производстве меня не удовлетворяет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Некоторое время назад Администрации Президента, Правительству было дано указание подготовить и принять новую Государственную программу по развитию сельского хозяйства, которая должна быть всесторонней и детальной. Она должна включать в себя как государственные инвестиции, так и инвестиции, которые будут привлечены со стороны частного сектора. Программа должна быть очень конкретной и краткосрочной. Вопросы, которые мы обсудим сегодня, будут связаны с принятием и исполнением этой программы. Я уверен, что после реализации данной программы наши основные цели будут полностью достигнуты», - заявил глава государства.