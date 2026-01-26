Рейс авиакомпании UTair по маршруту Москва–Гянджа направлен на запасной аэродром

Рейс UTA-743, выполнявшийся авиакомпанией UTair по маршруту Москва–Гянджа, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в пункте назначения — туманом, по решению командира воздушного судна был направлен на запасной аэродром — в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аэропорт.

Как отмечается, воздушное судно типа Boeing 737 совершило безопасную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:05 по местному времени.

"Безопасность пассажиров и полёта была обеспечена в приоритетном порядке. Решение о дальнейшем выполнении рейса будет принято авиакомпанией UTair в зависимости от метеоусловий. Все необходимые операционные процедуры со стороны Международного аэропорта Гейдар Алиев были выполнены в оперативном порядке", - говорится в сообщении.