Иран намерен увеличить потенциал производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Иран намерен увеличить мощность производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 7 тысяч мегаватт к началу лета и до 11 тысяч мегаватт к концу летнего сезона.

По данным Trend, об этом в интервью местным СМИ заявил заместитель министра энергетики Ирана и председатель Организации по возобновляемой энергии и энергоэффективности (SATBA) Мохсен Тарзталаб.

По его словам, в центре внимания задача довести потенциал генерации электроэнергии за счет ВИЭ до 5,2 тысячи мегаватт к 21 марта.

Тарзталаб отметил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников в стране превышает 3,7 тысячи мегаватт. Сейчас в электросеть страны поставляется 3,4 тысячи мегаватт, и ведутся работы по подключению станций мощностью еще 870 мегаватт.

Замминистра подчеркнул, что для своевременного достижения намеченных показателей по увеличению мощностей ВИЭ критически важным является вопрос финансового обеспечения.

Отметим, что в целом общий потенциал производства электроэнергии в Иране составляет около 95 тысяч мегаватт.