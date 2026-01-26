Импорт Ираном продукции из Туркменистана сократился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 декабря 2025 года) импорт Ираном продукции из Туркменистана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 20 декабря 2024 года) сократился на 45,8 процента в стоимостном выражении и на 57 процентов по весу.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана, за указанный девятимесячный период импорт составил 6,07 тысячи тонн на 8,7 миллиона долларов.

В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 16 миллионов долларов (14,1 тысячи тонн).

В статистике отмечается, что среди импортируемых из Туркменистана товаров — нефтяной кокс, хлопок, ткани и другие позиции.

Также сообщается, что за 9 месяцев товарооборот между Ираном и Туркменистаном составил около 504 миллионов долларов (около 1,19 миллиона тонн), что означает рост на 19,9 процента по стоимости и на 2,2 процента по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев общий импорт продукции в страну составил около 44,2 миллиарда долларов и 29,3 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 15,2 процента в стоимостном выражении, при этом увеличился на 2,75 процента по весу.

Отмечается, что Иран в основном уделяет приоритетное внимание импорту жизненно необходимых товаров и применяет определённые ограничения на ввоз продукции, аналоги которой производятся внутри страны.